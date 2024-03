E lege: "Sala" se da oriunde in tara

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, 13 martie, legea care prevede ca examenul teoretic pentru obtinerea permisului de conducere poate sa fie dat oriunde in tara, nu numai in localitatea de domiciliu. De asemenea, legea mai stabileste ca "pregatirea teoretica si practica in vederea obtinerii permisului de conducere va fi organizata pe module si va fi recunoscuta reciproc de unitatile autorizate cu atributii in domeniu". Actul ... citește toată știrea