E prapad in Galati. Brasovul sare in ajutor

Inundatiile au facut prapad in judetul Galati, iar pericolul nu a trecut! Incepand de vineri, 13 septembrie, in jurul orelor 21.00, aici au cazut precipitatii de aproape 200 de litri/mp in mai putin de 24 ore, cele mai afectate fiind localitatile Cudalbi, Cuza-Voda, Pechea, Slobozia- Conachi, Izvoarele si Cuca). Cei de la Apele Romane au anuntat ca doua baraje piscicole au cedat sambata, 14 septembrie, in cursul diminetii, in urma ploilor abundente. Duminica, hidrologii au anuntat un nou cod ... citește toată știrea