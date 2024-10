"E tot, tot, tot distrus!". Incendiu pe Carierei: 20 de familii pe drumuri

Un incendiu a izbucnit luni, 7 octombrie, in jurul orelor 11.00, pe strada Carierei, din Brasov, la o cladire afalta in proprietatea RIAL. Flacarile au mistuit acoperisul casei si au afectat aproximativ 20 de familii. Interventia pompierilor a facut ca focul sa nu ajunga si la celelalte cladiri aflate in apropiere.In fata dezastrului, 3 femei au facut atac de panica"Am fost anuntati izbcunirea unui incendiu la o locuinta din municipiul Brasov. La fata locului s-au deplasat 6 autospeciale de ... citește toată știrea