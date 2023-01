Ea e Bata, catelusa care l-a mirosit pe ucigas

Odata ce dubla crima a fost descoperita luni dimineata, la Simon-Bran a fost o adevarata desfasurare de forte ale Politiei. Pe langa criminalisti din Brasov si Bucuresti, sprijiniti de politistii de la operatiuni speciale, in ancheta a fost implicata si Bata, unul dintre cainii antrenati in cadrul Serviciului Criminalistic al IPJ Brasov pentru depistare de urma si miros.Bata, o femela de 4 ani si 11 luni, a avut un rol decisiv in prinderea criminalului. S-a oprit in dreptul gardului locuintei ... citeste toata stirea