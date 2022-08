Ecaterina Teodoroiu: 105 ani de la moartea eroinei de la Jiu

Luni, 22 august, se implinesc 105 de ani de la moartea Ecaterinei Teodoroiu, cercetasa si participanta la Primul Razboi Mondial, unde s-a sacrificat eroic in batalia de la Marasesti, in momentul in care se afla in fruntea unui pluton de infanterie al Armatei Romane. Catalina Vasile Toderoiu, pe numele ei, la nastere, a vazut lumina zilei la 14 ianuarie 1894, la Vadeni, astazi cartier al municipiului Targu-Jiu, intr-o familie de agricultori, Elena si Vasile Toderoiu, care a avut cinci baieti - ... citeste toata stirea