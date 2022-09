Echinictiu de toamna. Dupa 23 septembrie, ziua incepe sa scada, iar noaptea creste

Echinoctiul de toamna 2022 are loc pe 23 septembrie la ora 4:04, ora Romaniei. Incepand cu aceasta data, zilele vor fi din ce in ce mai scurte, iar noptile mai lungi. Acest fenomen va dura pana la data de 21 decembrie, cand are loc solstitiul de iarna.Echinoctiul de toamna 2022 reprezinta inceputul toamnei din punct de vedere astronomic. Echinoctiul de toamna marcheaza sfarsitul verii astronomice si ziua in care incepe sezonul de toamna, in emisfera nordica. Cuvantul "echinoctiu" deriva din ... citeste toata stirea