Echinoctiu de toamna, 22 septembrie. Aceasta data marcheaza inceputul toamnei in emisfera nordica

Astazi, 22 septembrie, ora 15.44 ora Romaniei, are loc echinoctiul de toamna si reprezinta momentul in care Soarele, in miscarea sa aparenta anuala, trece prin punctul de intersectie a eclipticii cu ecuatorul ceresc. Din punct de vedere astronomic, echinoctiul de toamna marcheaza trecerea la anotimpul de toamna, moment in care ziua este egala cu noaptea in orice loc de pe Pamant. Exista doua astfel de fenomene: echinoctiul de primavara si echinoctiul de toamna.Echinoctiul de toamna 2023, in ... citește toată știrea