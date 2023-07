Echipa de curse "BlueStreamline" a Universitatii Transilvania din Brasov a lansat, miercuri seara, al 14-lea monopost, cu care, de altfel, va fi concursa in cateva competitii - monopostul BS23. Lansarea a avut loc la ceas aniversar, echipa "BlueStreamline" a marcat un deceniu si jumatate de existenta, scrie Radio Romania Brasov FM. "In fiecare an, noi dezvoltam cate un nou monopost, iar anul acesta am incercat sa scoatem tot ce este mai bun din noi si sa dezvoltam un monopost foarte potent, ce ... citeste toata stirea