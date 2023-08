BlueStreamline, de doua ori campioni!BlueStreamline, echipa de curse a Universitatii Transilvania din Brasov a castigat pentru a doua oara, in decurs de doua saptamani, locul intai la competitia "Formula Student", de aceasta data in Spania, pe circuitul din Catalunya.Cu moralul ridicat dupa medalia de aur obtinuta saptamana trecuta in Portugalia, echipa BlueStreamline a plecat in Spania, pentru cea de-a doua competitie internationala de anul acesta. La start s-au aliniat nu mai putin de 36 ... citeste toata stirea