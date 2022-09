Echipamente de radionavigatie pentru aeroportul de la Ghimbav. Personalul va fi instruit de ROMATSA

Echipamentul de radionavigatie DVOR produs de compania italiana Thales a ajuns la Aeroportul International Brasov. Instalarea celor doua echipamente de radionavigatie o va realiza asocierea UTI - BOG'ART, 90% din lucrarile la fundatiile acestora fiind deja finalizate, in timp ce punerea in functiune si testarea lor vor fi efectuate de expertii producatorului italian. In luna octombrie este programata livrarea echipamentului DME, care va fi amplasat si el in perimetrul Aeroportului."Asigurarea ... citeste toata stirea