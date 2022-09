Echipamentele pentru turnul virtual al Aeroportului, in teste la fabrica din Suedia

Echipamentele pentru turnul virtual al Aeroportului International Brasov, produse de compania suedeza Saab, au intrat in testari la sediul producatorului. Anuntul a fost facut, miercuri, de presedintele Consiliului Judetean Brasov, Adrian Vestea, in timpul sedintei Comitetului de Coordonare a proiectului aeroportului, ce s-a desfasurat la Bucuresti. "In cadrul discutiilor, am analizat stadiul proiectului din punctul de vedere al infrastructurii aeroportuare finalizate la zi si i-am informat pe ... citeste toata stirea