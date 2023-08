Primaria Rasnov a semnat in 16 august un nou contract de finantare prin Planul National de Redresare si rezilienta, prin care se vor realiza investitii semnificative in scolile din oras. Mai exact, primarul Rasnovului, Liviu Butnariu, a anuntat ca a semnat contractul de finantare pentru proiectul "Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a institutiilor de invatamant preuniversitar si conexiunilor acestora", in valoare de 6.182.026 lei.Prin acest proiect vor fi ... citeste toata stirea