Profesorul Piero Barbanti, neurolog si seful Centrului de Diagnostic si Terapie pentru Cefalee si Dureri din IRCCS San Raffaele Roma, a avertizat ca "folosirea imediata a telefonului de indata ce te trezesti (in primele 5 minute - n.r.) are consecinte asupra organismului.""Echivaleaza cu ingroparea creierului in informatii prin a-l face sa ruleze dimineata devreme, car determina creierul sa treaca prea repede de la o faza creativa nocturna la una servila in timpul zilei, generand anxietate si ... citeste toata stirea