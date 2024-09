Eclipsa partiala de Luna, in noaptea de marti spre miercuri

O eclipsa partiala de Luna va fi vizibila in Romania, in noaptea dinspre marti spre miercuri.O eclipsa partiala de Luna se va produce in noaptea marti spre miercuri - 17 spre 18 septembrie, au anuntat reprezentantii Observatorului Astronomic "Amiral Vasile Urseanu".Luna se va afla la granita dintre constelatiile Aquarius si Pisces. Pe tot parcursul noptii, planeta Saturn se va afla in dreapta Lunii.Maximul se va produce in 18 septembrie, la ora 5:44, cand Luna va fi total in penumbra si ... citește toată știrea