Eclipsa partiala de Luna poate fi urmarita cu ajutorul telescoapelor amplasate in Parcul Nicolae Titulescu, transmit reprezentantii Planetariului Brasov.Pe 28 octombrie, intre orele 22.30 si 24.00, Planetariul Cosmonaut Dumitru Prunariu Brasov organizeaza in Parcul Nicolae Titulescu, in conditiile in care cerul va fi senin, o sesiune de observatii ale Lunii, cu ajutorul telescoapelor si lunetelor noastre, cu ocazia Eclipsei Partiale de Luna.In ... citeste toata stirea