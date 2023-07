Campania Eco Atitudine, implementata in scolile din judetul Brasov, de mai multi ani, va fi reluata in luna septembrie, dupa ce incepe scoala. In cadrul acesteia, elevii invata, prin intermediul unor activitati interactive, importanta colectarii selective corecte. Astfel, in scolile partenere din judet au fost distribuite cutii speciale pentru colectarea selectiva, dar sunt organizate si ore de ecologie, adaptate varstei elevilor.Pana acum, campania a inceput sa dea rezultate, iar in viziunea ... citeste toata stirea