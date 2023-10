Conducerea Spitalului Clinic de Urgenta Brasov a semnat un contract in valoare de 338.000 de lei cu firma Dacorum Grup SRL, pentru achizitionarea unui Ecograf digital mobil cu sonda multifrecventa. Echipamentul va intra in dotarea Unitatii de Primiri Urgente (UPU) si va fi folosit pentru stabilirea diagnosticului pacientilor.Ecograful va fi livrat si instalat in urmatoarele doua luni, iar ... citeste toata stirea