Economia Romaniei a inregistrat o crestere de 0,9% in 2024, iar in ultimul trimestru al anului Produsul Intern Brut (PIB) a urcat cu 0,7% fata de T4 2023 si cu 0,8% comparativ cu trimestrul anterior, conform datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).Crestere Economica pe Serie Ajustata SezonierPotrivit INS, in trimestrul IV 2024, PIB-ul a crescut:⋎ Cu 0,8% fata de trimestrul III 2024 (ajustat sezonier);