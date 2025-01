Economist de la Spitalul Judetean Brasov judecat pentru luare de mita. Incasa ,,darul" pe cardul altei persoane. Coruptie si la Casa de Pensii

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Brasov, au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatului Teodorescu Gehorghe la data faptei economist in cadrul Serviciului achizitii publice aprovizionare si contractare din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov, pentru comiterea infractiunii de luare de mita.In aceeasi cauza, procurorii anticoruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:- T.A. ... citește toată știrea