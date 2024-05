Editie de manuscris cu texte muzicale de la jumatatea secolului al XIX-lea, lansata la Mediateca

Brasovenii sunt asteptati joi, de la ora 13.00, la prezentarea cartii "Lira nationala a lui Aronu Unguru 1878", o editie de manuscris ingrijita de Ligia Fulga si Bogdan Tulbure. Volumul este o culegere de texte muzicale adaptate pentru marsuri si cor, de cantece laice, inclusiv colinde, din repertoriul scolar si lirice, care au circulat in epoca. Pastrat timp de trei generatii si mostenit in familia Ungur, originara din Tarnava, zona Zarandului, manuscrisul a fost intocmit de Aron Ungur in ... citește toată știrea