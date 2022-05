Educatie pentru viata, o noua disciplina pentru elevi

O noua disciplina, Educatie pentru viata, va fi introdusa in noile planuri de invatamant, a anuntat, recent, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. Oficialul a precizat ca aceasta disciplina va fi cuprinsa in noua Lege a Educatiei, despre care a spus ca "sunt optimist ca vom avea sustinerea Parlamentului pentru a promova noua Lege a Educatiei, in care vom avea aceasta disciplina complexa, , incepand din septembrie 2023". Noua disciplina va avea mai multe module, adaptate ... citeste toata stirea