Efectele Ordonantei Trenulet: Alocatiile de stat pentru copii nu mai cresc in 2025

Alocatiile de stat pentru copii nu mai cresc in acest an, ca efect al Ordonantei Trenulet.In acest moment, in Romania sunt in jur de 3,8 milioane de minori, iar cei mai multi dintre acestia sau parintii lor primesc diferite sume de bani ca ajutoare, sume care pornesc de la 292 de lei, cat este alocatia ... citește toată știrea