Efectele razboiului asupra optiunilor politice ale romanilor incep deja sa se vada. PSD conduce in clasamentul intentiei de vot cu 32% (32,7% in februarie). Social-democratii sunt urmati de PNL, care revine pe locul 2 cu 19,9% (16,6% in februarie).AUR sufera un recul coborand la 18,9% (22,4% in februarie). USR stagneaza, inregistrand 10,8% din optiuni (10,3% in ... citeste toata stirea