Primaria Brasov vrea sa obtina, in continuare, bani europeni, dupa ce prin PNRR au fost deja, depuse, cateva zeci de proiecte. Anuntul a fost facut de administratorul public al municipiului Brasov, Adriana Miron, in cadrul emisiunii "Oameni faini la Brasov"."Ne dorim sa depune, in continuare, cereri de finantare pe urmatoarele apeluri. O provocare va fi depunerea de proiecte prin viitorul program Operational Regional, care vine cu unele noutati: nu mai este suficient studiul de fezabilitate, ... citeste toata stirea