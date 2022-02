Eficienta energetica, parte esentiala a proiectelor Cosmopolit

Rezultatele provocarilor din ultimii doi ani sunt vizibile pe intregul mapamond si ne afecteaza in toate domeniile. Resursele de care avem nevoie se scumpesc, cresterea costurilor cu energia electrica si gazul sunt printre cele mai evidente.Avand in vedere ca 28% din emisiile globale de dioxid de carbon provin din consumul de energie in cladiri, devine si mai important, iar cei care sunt interesati sa investeasca intr-un imobil sunt, azi, mult mai atenti la ... citeste toata stirea