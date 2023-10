Cu toate ca, in trecut, imaginea Romaniei a fost deseori umbrita de diverse statistici nefavorabile, precum pozitii de 50 sau mai jos in Clasamentele Competitivitatii Globale, in ultima perioada, lucrurile par sa se schimbe in bine. Constatarea ii apartine secretarului de stat in Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, brasoveanul Sorin Banciu, dupa ce a participat la Summitul Ministerial al OCDE gazduit de Costa Rica."Chiar daca astazi doar aproximativ 10% dintre romani mai au incredere in ... citeste toata stirea