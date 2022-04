eFunctionarul Primariei, premiat la Bucuresti

Primaria Municipiului Brasov a castigat premiul pentru cel mai bun proiect Smart City, in cadrul Galei Industriei Smart City desfasurata recent la Bucuresti.Evenimentul, aflat la a sasea editie, a fost organizat de Asociatia Romana pentru Smart City, sub Inaltul Patronaj al Ministerului Apararii Nationale si Sub Patronajul Academic al Universitatii Politehnica Bucuresti. Peste 400 dintre cei mai importanti decidenti ai industriei s-au reunit la Palatul Parlamentului unde au avut loc o ... citeste toata stirea