Ei sunt cei mai buni studenti ai promotiei 2024! 18 facultati, o gala a... fetelor, anul acesta

In acest an a fost o gala a sefelor de promotie, la Universitatea Transilvania. Cele mai multe dintre cele 18 facultati ale UnitBv au avut fete pe prima treapta a podiumului.Cei doi "de 10" la MuzicaMuzica a avut si sef de promotie, si sefa de promotie, ambii cu media 10, Muzica fiind singura facultate a Universitatii care a avut studenti cu media perfecta.De la Interpretare muzicala canto, cea mai buna a fost Elena Eliza Gheorghe, care a si debutat, in ianuarie 2023, in opera Nunta lui ... citește toată știrea