Ei sunt cei trei scafandri de la ISU Brasov

In noiembrie, in fiecare an, se sarbatoreste Ziua Scafandrilor Militari din Romania. Astazi va vom povesti despre echipajul de scafandri din cadrul ISU Brasov, format din trei pompieri curajosi si dedicati: Adi, Raul si Ionut.Acestia sunt specializati in misiuni de cautare si salvare a persoanelor inecate sau disparute in apele judetului Brasov, dar si in judetele invecinate. Activitatea lor este una extrem de solicitanta si periculoasa, insa ei isi desfasoara misiunile cu profesionalism si ... citește toată știrea