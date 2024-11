El 26, victima 12. Viol "fara constrangere fizica sau psihica"

Un recidivist din Ormenis, judetul Brasov, a fost trimis in judecata marti, 5 noiembrie, pentru infractiunea de viol. "In noaptea de 10/11 octombrie 2024, inculpatul, in varsta de 26 de ani, recidivist, a luat-o pe persoana vatamata, in varsta de 12 ani, de la domiciliul acesteia din satul Doboseni, jud. Covasna, si impreuna s-au deplasat la locuinta inculpatului din satul Ormenis, jud. Brasov, unde au intretinut raporturi sexuale consimtite. Procurorul de caz a retinut ca asupra persoanei ... citește toată știrea