El este pompierul anului, la Brasov

Plutonierul Raducu-Gabriel Patrascu, subofiter operativ principal cu o vechime de 7 ani in cadrul ISU Brasov, a fost desemnat pompierul de onoare al judetului in 2024, dupa ce s-a remarcat prin profesionalism, curaj si dedicare."Acesta participa activ la numeroase interventii complexe, demonstrand abilitati tehnice remarcabile si o capacitate exceptionala de a se adapta la situatii de urgenta. Printre calitatile sale notabile se numara colaborarea eficienta in echipa, atentia la detalii si ... citește toată știrea