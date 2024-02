El la furat, Politia "la patrula", parca il astepta

Miercuri, 7 februarie, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Hoghiz au avut o zi de "patrula" pe raza de competenta, vizand in principal hotii de lemne."In jurul orei 19.30, politistii au observat un barbat, care conducea un vehicul pe DJ 104 K, in localitatea Comana, in care era transportat material lemnos, in cantitate evaluata la aproximativ 3,1 mc. Dupa verificarile ... citește toată știrea