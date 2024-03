Electrica a avut un profit net de 620,4 milioane de lei in 2023

Grupul Electrica a inregistrat in 2023 un profit net de 620,4 milioane de lei, in crestere cu 11%, respectiv 61,6 milioane de lei, raportat la anul precedent, ca urmare a performantei segmentului de distributie, potrivit unui comunicat al companiei.Anul trecut, la nivelul Grupului Electrica, EBITDA a inregistrat o crestere de 27,1%, respectiv 369,8 milioane de lei, ajungand la o valoare de 1,733 miliarde de lei, comparativ cu valoarea de 1,363 miliarde de lei, realizata in 2022.Cresterea ... citește toată știrea