Elena Lasconi isi depune candidatura pentru alegerile prezidentiale: "In doua luni putem sa iesim din aceasta frauda morala a guvernarii socialiste din ultimii 30 de ani"

Presedinta USR, Elena Lasconi a mers, marti, la Biroul Electoral Central pentru a-si depune candidatura pentru alegerile prezidentiale. Ea a sustinut, in declaratiile facute in fata BEC, ca are un proiect de tara care pune poporul in fata statului si a precizat ca, dupa alegeri, si-a dori o guvernare de dreapta PNL-USR-UDMR."In doua luni putem sa iesim din aceasta frauda morala a guvernarii socialiste din ultimii 30 de ani", a sustinut Lasconi.Ea a afirmat ca alianta dintre PSD si PNL a ... citește toată știrea