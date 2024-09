Elena Lasconi, presedinte USR si candidata la alegerile prezidentiale: "Aliatii mei in aceasta confruntare sunt romanii, pe sprijinul lor ma bazez pentru a transforma Romania intr-o tara prospera, de care sa ne bucuram cu totii"

Elena Lasconi, una dintre cele mai apreciate vedete de la PRO TV, a renuntat la cariera din televiziune dupa 25 de ani pentru a candida la functia de primar in Campulung Muscel, oras unde si-a cumparat o casa si de care e foarte atasata. A castigat doua mandate de primar si acum e in fata unei provocari si mai mari: candideaza la functia cea mai inalta in statul roman.Elena Lasconi e o femeie puternica, care nu sta sa se planga"Refuz sa mai fac parte din categoria oamenilor care se plang de ... citește toată știrea