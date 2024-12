Elena Lasconi (USR): Decizia CCR este ilegala! Distrugeti democratia

Elena Lasconi, candidatul USR pentru alegerile prezidentiale, a oferit prima reactie dupa decizia CCR de a anula turul I."Astazi este momentul in care statul roman a calcat in picioare democratia. Dumnezeu, poporul roman, adevarul si legea vor prevala si vor gasi pe cei vinovati de distrugerea democratiei noastre. Nu e vorba despre mine. Se prabuseste economia. Distrugeti democratia. Duceti tara in anarhie.Ar fi trebuit sa mergem mai departe cu votul. Ar fi trebuit sa respectam dorinta ... citește toată știrea