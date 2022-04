Elena Udrea a fost data in urmarire generala de catre Politia Romana. Udrea, condamnata astazi la sase ani de inchisoare in dosarul Gala Bute, nu a fost gasita de politisti la adresele cunoscute pentru a fi incarcerata.Fostul ministru Elena Udrea a fost data in urmarire dupa ce Politia nu a gasit-o la care locuia impreuna cu familia. Udrea a fost condamnata astazi la sase ani de inchisoare in dosarul Gala Bute. Instanta a respins contestatia in anulare ... citeste toata stirea