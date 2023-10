Un elev in varsta de 12 ani a fost lovit de un parinte, intr-o scoala din judetul Brasov. Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore.Un conflict intre doi elevi, la o scoala din judetul Brasov s-a incheiat cu tatal unuia dintre ei in arest.Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Feldioara efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, cu persoana cercetata in stare de retinere, dupa ce aceasta ar fi agresat un elev in incinta unei unitati de invatamant."La data de 18 octombrie a.c. ... citeste toata stirea