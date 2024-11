Elev de 15 ani, in arest la domiciliu dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce vindea DROGURI colegilor

Descoperire socanta facuta de politisti.Un elev de 15 ani a fost prins in flagrant in timp ce vindea 36 de comprimate de clonazepam, o subsanta activa, altor elevi. Din cauza acuzatiilor de trafic de droguri, elevul de liceu a fost plasat in arest la domiciliu."La data de 6 noiembrie 2024, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti si procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de ... citește toată știrea