Caz socant in Capitala! O eleva de 15 ani a fost violata de un tanar cu 10 ani mai mare, pe care l-a cunoscut on-line. Totul s-a intamplat chiar in masina agresorului, care a fugit la scurt timp dupa viol. Atentie, va avertizam ca urmeaza detalii care va pot afecta emotional!O fata in varsta de 15 ani a fost violata intr-o masina, pe o strada din ... citeste toata stirea