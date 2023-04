Ministerul Educatiei a propus in premiera un amendament privind educatia mamelor gravide si a elevilor parinti, in sedinta Comisie de Invatamant, in care se dezbate proiectul legii invatamantului preuniversitar. Astfel, articolul 74 prevede ca elevele gravide si elevii parinti vor beneficia de un program de studiu adaptat nevoilor lor si vor beneficia de facilitati care vizeaza combaterea abandonului scolar. De asemenea sunt prevazute programe de prevenire a sarcinilor nedorite si a ... citeste toata stirea