Doua echipe de la Colegiul National de Informatica Grigore Moisil din Brasov au participat la o competitie a tehnologiei, a inteligentei si creativitatii, care s-a desfasurat in Cluj Napoca, luni 13.11.2023.Tinerii brasoveni au prezentat in cadrul Galei Academiei DpIT 2023, doua proiecte inovative care ne pot face viata mai usoara, respectiv ParkFlow - aplicatie pentru managementul locurilor de parcare in marile metropole si SchoolHub , un soft educational.Asociatia "Descopera-ti pasiunea ... citeste toata stirea