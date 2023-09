Primaria Sacele a premiat peste 200 elevi pentru rezultatele foarte bune la invatatura in anul scolar 2022-2023.Primaria Sacele a recompensat 209 elevi din municipiu, care au obtinut media generala 10 in anul scolar 2022-2023, dar si pe cei cu rezultate foarte bune la invatatura.Elevilor li s-au acordat diplome, dar si premii in bani, in functie de performanta.Vineri, pentru al VII-lea an consecutiv, la Centrul Multicultural si ... citeste toata stirea