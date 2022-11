Elevi din 7 unitati de invatamant din judet vor primi pranzul la scoala, acestea fiind incluse de Ministerul Educatiei in lista actualizata a scolilor incluse in programul "Masa calda in scoli".Guvernul a aprobat miercuri, sumele ce vor fi alocate unitatilor de invatamant incluse in programul-pilot "Masa calda in scoli".Prin intermediul acestuia, elevi si prescolari din 450 de ... citeste toata stirea