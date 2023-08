Ministrul de interne, Catalin Predoiu, a anuntat, luni, ca o serie de masuri menite sa previna consumul de droguri in scoli ar putea fi implementate chiar din aceasta toamna, o data cu inceperea noului an scolar. Anuntul a fost facut in timpul prezentarii raportului corpului de control in cazul accidentului mortal petrecut pe 19 august in 2 Mai.Atunci, un tanar sub influenta ... citeste toata stirea