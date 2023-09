Prescolarii si elevii dezavantajati vor putea primi tichete sociale educationale si in anul scolar 2023-2024, se arata intr-un proiect aflat in dezbatere publica, initiat de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE). Valoarea unui tichet este de 500 de lei, suma primita doar o singura data in timpul anului scolar, conform proiectului. Documentul mentioneaza categoriile de beneficiari si mai precizeaza ca tichetele vor ajunge la beneficiari sub forma de carduri, insa nu este ... citeste toata stirea