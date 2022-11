Elevii brasoveni, invatati stinga un incendiu. 14.000 de euro pentru "focul virtual"

Elevii din Brasov vor invata sa stinga un incendiu in clasa, pe holurile scolii sau chiar acasa, imediat ce acesta izbucneste. Acest lucru se va intampla in cadrul unui proiect implementat de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Tara Barsei", Agentia Metropolitana Brasov si Inspectoratul Scolar al Judetului Brasov. Concret, reprezentantii ISU Brasov, dotati cu un kit special, format dintr-un simulator si doua stingatoare vor merge in unitatile de invatamant, unde le vor explica elevilor ... citeste toata stirea