Elevii brasoveni vor deveni gradinari

Pe langa primirea lactatelor, a merelor si a produselor de panificatie, elevii din municipiul Brasov vor avea parte si de vizite la producatori, in cadrul "Programului pentru scoli al Romaniei". Masurile educative din cadrul acestui program vor fi supuse aprobarii Consiliului Local Brasov in sedinta de plen din 31 ianuarie.Conform proiectului de hotarare, municipalitatea brasoveana va organiza vizite la ferme pomicole sau legumicole, dar si la ferme de producere sau procesare a laptelui. In ... citeste toata stirea