Elevii claselor a V, VI si a VII-a de la Scoala Gimnaziala din Halchiu se pot inscrie in proiectul Erasmus +

Scoala Gimnaziala Halchiu lanseaza apelul pentru inscrierea elevilor la activitatea de mobilitate pentru elevi, parte a activitatilor cuprinse in proiectul Erasmus+ pentru care s-a obtinut finantare.Aceasta mobilitate se va desfasura in perioada 3-7 octombrie 2022, in Polonia, Bydgoszcz, cu un numar de 12 elevi participanti.IMPORTANT:Prezentul anunt vizeaza doar elevii claselor a V-a, a VI-a si a VII-a de la Scoala Gimnaziala Halchiu.Dosarul de candidatura care va contine:Cerere de ... citeste toata stirea