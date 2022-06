Elevii claselor a VIII-a incheie, astazi, cursurile gimnaziale. Din 14 iunie, intra in focul Evaluarii

Elevii claselor a VIII-a incheie, astazi, cursurile. Dupa momentul festiv au o saptamana la dispozitie pentru a mai repeta, pentru ca, din 14 iunie, intra in focul Evaluarii Nationale. Prima proba este cea la limba romana, in timp ce examenul la matematica va fi in 16 iunie. In 17 iunie mai sustin test doar elevii cu predare in limbile minoritatilor nationale - la limba si literatura materna. In 23 iunie, pana la ora 14.00 vor fi afisate rezultatele si pana in 24 iunie, ora 12.00, pot fi facute ... citeste toata stirea